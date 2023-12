Iran squad named for 2023 AFC Asian Cup

TehranTimes – TEHRAN, Iran national football team head coach Amir Ghalenoei announced a 27-member squad for the 2023 AFC Asian Cup.

The tournament kicks off in Doha on Jan. 12, 2024, with the tournament’s final set to be played on Feb. 10, 2024.

Team Melli have been drawn in Group C along with the UAE, Palestine and Hong Kong.

Amir Ghalenoei’s side will play Burkina Faso in a friendly match on Jan. 5 at the Kish Island in Persian Gulf.

Iran squad:

Goalkeepers:

Alireza Beiranvand (Persepolis), Payam Niazmand (Sepahan), Hossein Hosseini (Esteghlal)

Defenders:

Milad Mohammadi (AEK Athens), Ehsan Hajisafi (AEK Athens), Ramin Rezaeian (Sepahan), Sadegh Moharrami (Dinamo Zagreb), Saman Fallah (Paykan), Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Hossein Kanaanizadegan (Persepolis), Shoja Khalilzadeh (Tractor), Majid Hosseini (Kayserispor), Aria Yousefi (Sepahan)

Midfielders:

Saeid Ezatolahi (Vejle Boldklub), Mohammad Mohebbi (Rostov), Saman Ghoddos (Brentford), Mehdi Torabi (Persepolis), Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord), Mohammadjavad Hosseinnejad (Sepahan), Omid Ebrahimi (Al-Shamal), Ali Gholizadeh (Lech Poznan), Mehdi Ghaedi (Ittihad Kalba)

Forwards:

Shahriar Moghanlou (Sepahan), Mehdi Taremi (Porto), Sardar Azmoun (Roma), Reza Asadi (Sepahan), Karim Ansarifard (Omonia)