November 24, 2025

Hazfi Cup Round of 32: Gol Gohar and Foolad emerge Victorious [VIDEO]

Mir Farhad Ali Khan November 23, 2025
Tasnim – QESHM, Iranian football clubs Gol Gohar and Foolad advanced to the 2025-26 Hazfi Cup Round of 16 on Saturday.

Gol Gohar defeated Shenavarsazi Qeshm 1-0, while Foolad eased past Esteghlal Khuzestan in the Ahvaz derby 3-0.

Round of 32 Results:
*Gol Gohar 1 -0 Shenavarsazi Qeshm
*Havadar 3-1 Bargh Shiraz
*Mes Rafsanjan 1-0 Damash Gilan
*Chadormalou 0-0 Zob Ahan
*Paykan 2-0 Shahrdari Noshahr
*Kheybar Khoramabad 2-1 Academy Kia
*Aluminum Arak 1 (2)- (4) 1 Malavan
*Esteghlal Khuzestan0-3 Foolad

The Tractor and Persepolis match has been postponed.

Esteghlal are the defending champions.

