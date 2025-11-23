Hazfi Cup Round of 32: Gol Gohar and Foolad emerge Victorious [VIDEO]
Tasnim – QESHM, Iranian football clubs Gol Gohar and Foolad advanced to the 2025-26 Hazfi Cup Round of 16 on Saturday.
Gol Gohar defeated Shenavarsazi Qeshm 1-0, while Foolad eased past Esteghlal Khuzestan in the Ahvaz derby 3-0.
Round of 32 Results:
*Gol Gohar 1 -0 Shenavarsazi Qeshm
*Havadar 3-1 Bargh Shiraz
*Mes Rafsanjan 1-0 Damash Gilan
*Chadormalou 0-0 Zob Ahan
*Paykan 2-0 Shahrdari Noshahr
*Kheybar Khoramabad 2-1 Academy Kia
*Aluminum Arak 1 (2)- (4) 1 Malavan
*Esteghlal Khuzestan0-3 Foolad
The Tractor and Persepolis match has been postponed.
Esteghlal are the defending champions.