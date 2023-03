ST PETERSBURG, RUSSIA - NOVEMBER 16, 2019: Russia's players pose for a photograph ahead of the 2020 UEFA European Championship Qualifying Round Group I football match between Russia and Belgium at Gazprom Arena. Peter Kovalev/TASS Ðîññèÿ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Èãðîêè ñáîðíîé Ðîññèè Àëåêñåé Ìèðàí÷óê, Ðîìàí Çîáíèí, Ñåðãåé Ïåòðîâ, Àëåêñåé Èîíîâ, Ìàãîìåä Îçäîåâ, Þðèé Æèðêîâ (ñëåâà íàïðàâî íà ïåðâîì ïëàíå), Ìàðèî Ôåðíàíäåñ, Ãåîðãèé Äæèêèÿ, Àíäðåé Ñåìåíîâ, âðàòàðü Ìàðèíàòî Ãèëüåðìå è Àðòåì Äçþáà (ñëåâà íàïðàâî íà âòîðîì ïëàíå) ïåðåä íà÷àëîì îòáîðî÷íîãî ìàò÷à ÷åìïèîíàòà Åâðîïû ïî ôóòáîëó - 2020 ìåæäó ñáîðíûìè êîìàíäàìè Ðîññèè è Áåëüãèè. Ïåòð Êîâàëåâ/ÒÀÑÑ

Tasnim – TEHRAN, The friendly match between Iran and Russia will be held behind closed doors, Russian local media reported.

The match is slated for March 23rd and is set to be held in Tehran’s Azadi Stadium.

Recently, Russian club Zenit St. Petersburg played a friendly match with Sepahan in mid-February in Isfahan.

Russia’s national side will also play Iraq on March 27th in the Russian city of Sochi.