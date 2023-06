2023 CAFA Nations Cup: Amir Ghalenoei announces initial squad list

(No Ratings Yet)

Tasnim – TEHRAN, Iran national football team head coach Amir Ghalenoei released initial list for 2023 CAFA Nations Cup.

Iran will participate in the competition, scheduled from June 10 to 20 in Uzbekistan and Kyrgyzstan.

Team Melli is in Group A along with Kyrgyzstan and Afghanistan.

Group A consists of Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan and Oman.

Iran Squad List:

Goalkeepers:

Payam Niazmand (Sepahan, Iran)

Hossein Pourhamidi (Tractor Sazi, Iran)

Mohammad Reza Akhbari (Aluminium, Iran)

Defenders:

Ehsan Hosseini (Aluminium, Iran)

Mohammad Daneshgar (Sepahan, Iran)

Hossein Kananizadegan (Al Ahli, Qatar)

Aref Aghasi (Foolad, Iran)

Amir Mehdi Janmaleki (Nassaji, Iran)

Mehdi Tikdari (Gol Gohar, Iran)

Ramin Rezaeian (Sepahan, Iran)

Ehsan Hajsafi (AEK Athens, Greece)

Mohammad Naderi (Altay, Turkey)

Midfielders:

Gholamreza Sabet Imani (Paykan, Iran)

Alireza Alizadeh (Gol Gohar, Iran)

Omid Noorafkan (Sepahan, Iran)

Mohammad Karimi (Sepahan, Iran)

Amir Hossein Hosseinzadeh (Sporting Charleroi, Belgium)

Mehdi Mamizadeh (Sanat Naft, Iran)

Mohammad Ghanbari (Tractor Sazi, Iran)

Strikers:

Mohammad Javad Mohammadi (Havadar, Iran)

Shahab Zahedi (Puskas FC, Hungary)

Mohammad Reza Azadi (Aluminium, Iran)

Reza Asadi (Tractor Sazi, Iran)