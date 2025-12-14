İstanbul Basaksehir interested in Javad Hosseinnejad [Report]
Tasnim – ISTANBUL, İstanbul Basaksehir, a Turkish top-flight football club, has reportedly shown interest in signing Mohammad Javad Hosseinnejad.
The 22-year-old midfielder currently plays for the Russian club for Dynamo Makhachkala.
He had previously been linked with a move to Fulham, Wolverhampton Wanderers and Sevilla.
Basaksehir is keen on reinforcing its offensive unit by signing a versatile attacker in the winter transfer window.