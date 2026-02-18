February 20, 2026

2026 AFC Women’s Asia Cup: Iran squad list announced

Mir Farhad Ali Khan February 18, 2026
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
285 views

Tehran Times – TEHRAN, Iran women’s national football team head coach Marzieh Jafari has called up 25 players for the 2026 AFC Women’s Asian Cup.

The competition will begin on March 1 and will run until March 21 in Australia.

Team Melli are drawn in Group A along with Australia, South Korea, and the Philippines.

Match Schedule:

March 2
South Korea vs. Iran – Gold Coast Stadium

March 5
Iran vs. Australia – Gold Coast Stadium

March 8
Iran vs. Philippines – Gold Coast Stadium

Squad:

Fatemeh Shaban, Fatemeh Makhdoomi, Mohaddeseh Zolfi, Atefeh Imani, Zahra Pourheydar, Fatemeh Amineh Borazjani, Melika Motevalli, Atefeh Ramazanizadeh, Fatemeh Pasandideh, Sara Didar, Rozhin Tamrian, Afsaneh Chatrenoor, Zahra Sarbali, Golnoush Khosravi, Mona Hamoudi, Maryam Dini, Shahnaz Jafarizadeh, Raha Yazdani, Mahnaz Rezazadeh, Zahra Khajavi, Sana Sadeghi, Zahra Ahmadizadeh, Zahra Ghanbari, Kosar Anbari, and Maryam Yektaei

More Stories

AFC Champions League Two: Sepahan bow out against Al Ahli [VIDEO]

Mir Farhad Ali Khan February 18, 2026

AFC Champions League Elite: Tractor defeats Al Gharafa [VIDEO]

Mir Farhad Ali Khan February 17, 2026

AFC Champions League Two: Esteghlal knocked out after loss to Al Hussein [VIDEO]

Mir Farhad Ali Khan February 17, 2026