WCQ 2026: Ghalenoei announces Team Melli squad for Qatar, N. Korea matches
Tasnim – TEHRAN, Iran national football team head coach Amir Ghalenoei named his 28-man squad for two matches against Qatar and North Korea in the 2026 World Cup qualification.
Team Melli is scheduled to meet Qatar at Lusail Stadium in Doha on June 5.
Iran will also host North Korea in Tehran on June 10.
Iran has already secured its place in the 2026 World Cup.
Squad
Goalkeepers:
Alireza Beiranvand (Tractor), Payam Niazmand (Persepolis), Hossein Hosseini (Esteghlal), Mohammad Khalifeh (Aluminum)
Defenders:
Ali Nemati (Foolad), Shoja Khalilzadeh (Tractor), Mohammadamin Hazbavi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Omid Noorafkan (Malavan), Milad Mohammadi (Persepolis), Sadegh Moharrami (Dynamo Zagreb), Morteza Pouraliganji (Persepolis), Aref Aghasi (Tractor)
Midfielders:
Saeid Ezatollahi (Shabab Al Ahli), Mohammad Karimi (Sepahan), Mohammad Ghorbani (Orenburg), Saman Ghoddos (Al Ittihad Kalba), Mohammad Mohebbi (Rostov), Mehdi Ghaedi (Al Ittihad Kalba), Mehdi Hashemnezhad (Tractor), Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Mohammad Razzaghnia (Gol Gohar), Aria Yousefi (Sepahan)
Strikers:
Mehdi Taremi (Inter Milan), Shahriar Moghanlou (Al Ittihad Kalba), Mohammadjavad Hosseinnejad (Dinamo Makhachkala), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Ali Alipour (Persepolis)