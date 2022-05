Dragan Skocic announces Team Melli 25-man list

240 views

Tehran Times – TEHRAN, Iran national football team head coach Dragan Skocic has announced his 25-man list for a friendly match against Canada.

Iran is scheduled to meet Canada in a friendly match on June 5 in Vancouver.

The training camp will begin on May 30th in Tehran.

Goalkeepers:

Alireza Beiranvand (Antwerp), Amir Abedzadeh (Ponferradina), Hossein Hosseini (Esteghlal)



Defenders:

Aref Aghasi (Foolad), Mohammadhossein Kanaanizadegan (Al Ahli), Aref Gholami (Esteghlal), Majid Hosseini (Kayserispor), Omid Noorafkan (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Sadegh Moharami (Dinamo Zagreb), Milad Mohammadi (AEK Athens)



Midfielders:

Ehsan Hajisafi (AEK Athens), Saeid Ezatolahi (Vejle Boldklub), Omid Ebrahimi (Al Wakrah), Mehdi Mehdipour (Esteghlal), Ahmad Nourollahi (Shabab Al Ahli), Milad Sarlak (Persepolis), Mehdi Torabi (Persepolis), Amirhossein Hosseinzadeh (Esteghlal), Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord), Ali Gholizadeh (Charleroi)



Forwards:

Mehdi Taremi (Porto), Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen), Allahyar Sayyadmanesh (Hull City), Ali Alipour (Gil Vicente)